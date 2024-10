Neşe Baykent di "Endless Love": "Mia figlia ha sofferto molto la mia lontananza"

"Per me è stato molto difficile da gestire la maternità - ha spiegato l'attrice -. C'è stato un momento in cui lavoravo molto e Bakiş era piccola. I miei genitori e quelli di mio marito vivono in un'altra città, Asmir, quindi non potevamo contare sul loro sostegno. Mia figlia e mio marito, invece, vivono ad Ankara. Anche mio marito è un attore e lavora nel teatro statale di Ankara. Io viaggiavo tra Ankara e Istanbul per lavoro, passavo molto tempo sul set, però tornavo a casa sempre molto tardi e ricordo l'espressione molto triste di mia figlia che mi chiedeva con gli occhi imploranti. Mi vedeva poco perché quando tornavo lei doveva andava a dormire. Ogni mattina sperava che potesse essere ogni giorno un giorno diverso sperando che tornassi prima".