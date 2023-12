Il Natale di Boing e Cartoonito, tra film e show per le feste in famiglia

Leggi Anche Cartoonito celebra il compleanno di Tom & Jerry

Tgcom24

Su Boing Il 23 e 24 dicembre Boing propone dalle 18:10 "Harry Potter - Il torneo delle case di Hogwarts", la più grande competizione tra fan nella storia del Magico Mondo di Harry Potter. L’evento speciale, composto da quattro puntate e condotto dall’attrice Premio Oscar Helen Mirren, vedrà i fan del Magico Mondo mettere alla prova la loro conoscenza di Harry Potter. I concorrenti - divisi nelle celebri quattro casate Grifondoro, Tasso Rosso, Corvo Nero e Serpe Verde - si sfideranno per vincere l’ambito trofeo finale: La Coppa delle Case.

Leggi Anche Su Cartoonito scendono in pista le "Batwheels", la prima serie Dc prescolare

Su Cartoonito Cartoonito celebra la magia del Natale con tre speciali a tema in onda il 20, 21 e 22 dicembre alle 19:30. Si parte il 20 dicembre con "Bugs Bunny Costruzioni: Il festival delle luci". I costruttori Looney decidono di organizzare un festival di luci per le festività ma per riuscire a portare a terminare il loro lavoro avranno bisogno dell'aiuto di tutti gli abitanti di Looneyburg.

Il 21 dicembre, in esclusiva prima tv, "Batwheels - Feste sul ghiaccio". Frustrata dalle distrazioni natalizie delle Batwheels, Batwing decide di sventare da sola il piano malvagio di Natale di Mr.Freeze, ma presto si accorgerà quanto sia difficile farlo senza l’aiuto del team. Il 22 dicembre sarà la volta de "La casa delle bambole di Gabby - Un gat-tastico Natale". È Natale nella casa delle bambole! Dopo aver messo la decorazione finale sull'albero di Natale, l'Elfo Figgy chiama Gabby per comunicarle che Gatto Natale ha bisogno del suo aiuto. Spetterà a Gabby e a Pandy correre in supporto di Gatto Natale e delle Gatto Renne per consegnare i regali a tutti gli amici della casa delle bambole.

Dal 25 dicembre al 5 gennaio alle 12:45, inoltre, Cartoonito diventa La casa di "Tom & Jerry". Il canale ospiterà infatti tanti spassosi film con protagonista il duo più famoso dell’animazione.