Napoli, tenta il suicidio perché perseguitata da uno stalker: “Sto vivendo nel terrore”

Un fan che si trasforma in stalker. La segue sotto casa e arriva a metterle le mani al collo dopo il rifiuto alla proposta di matrimonio. È la storia della cantante napoletana Cinzia, che si racconta a “Pomeriggio Cinque”: “Al rifiuto ha iniziato a venire sotto casa, a seguirmi. Mi ha reso la vita complicata, sto vivendo nel terrore, non mi relaziono più con gli amici e non vivo più la mia vita".

L’uomo ha iniziato con un’amicizia su Facebook, poi sono iniziate le persecuzioni: i messaggi, le comparsate sotto casa. Dopo le ripetute denunce, lo stalker ha subito prima un allontanamento, poi gli sono stati inflitti gli arresti domiciliari. La donna ha persino tentato il suicidio sdraiandosi sui binari della ferrovia.

In diretta anche la figlia di Cinzia, che ha chiesto aiuto al programma: “Ha tantissimi profili fasulli sui social e lo so perché alla fine dice chi è”, spiega la ragazza, che sottolinea come l’uomo si sarebbe anche introdotto nel suo profilo Instagram e in quello Facebook della nonna.