Myriam Catania parla del suo incidente: "Travolta da un'auto, Argentero mi disse: ti aspetterò per sempre"

"Mi ricordo poco di quel periodo, ma ho ben impresso la domanda che che avevo fatto a Luca Argentero: 'Mi aspetti?' Lui mi disse: 'Ti aspetterò per sempre'". Myriam Catania, ultima eliminata del "Grande Fratello Vip" ricorda a "Domenica Live" il terribile incidente in cui rimase coinvolta nel 2006: "Il cartello dello Stop era stato rimosso - spiega - la segnaletica orizzontale era stata cancellata dal tempo. Io andai dritta e una macchina mi prese in pieno, la vita è così".

L'attrice, dopo l'incidente, attraversò un periodo difficile: "Un anno lo passai tra l'ospedale e casa - racconta - sono stata in coma e ho dovuto sottopormi a un intervento maxillofacciale". Accanto a lei il suo compagno d'allora, Luca Argentero: "Mi è stato molto vicino".