Chi era Tyler

All'anagrafe Tyler Christopher Baker, l'attore era nato a Joliet, in Illinois, l'11 novembre 1972, ma era cresciuto a Delaware, in Ohio. Dopo aver frequentato la Ohio Wesleyan University, si era trasferito a Los Angeles dove è iniziata la sua carriera come Tyler Baker. Nel 1993, Christopher fece il provino per il ruolo di Stone Cates in "General Hospital", assegnato poi a Michael Sutton. Tre anni dopo debuttò nella soap nel ruolo di Nikolas Cassadine, restando in forza al cast fino al 2016. L'interpretazione gli è valsa un DayTime Emmy Award nel 2016 come miglior attore protagonista in una serie drammatica.