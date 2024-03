Mr Rain: "Due Altalene parla di due miei piccoli fan che non ci sono più"

Reduce dalla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo, Mr Rain ospite a "Verissimo" parla di "Due Altalene", il brano ha portato alla kermesse. "Rispetto al primo anno ero più teso perché non riuscivo a gestire il carico emotivo", spiega l'artista, il cui vero nome Mattia Balardi. "Appena fuori dal palco esplodevo in lacrime". Mr. Rain racconta che a ispirare il suo brano è stata la scomparsa di due ragazzini, entrambi suoi fan. "Da quella storia se ne sono aggiunte altre. Per 6 mesi le ho ascoltate tutte e questo ha richiesto tempo per scrivere la canzone".

Nel salotto del talk show di Canale 5 Mr Rain ripercorre il percorso emotivo che in questi mesi gli "ha cambiato la vita". "Non pensavo di tornare a Sanremo ma poi ho capito che volevo farlo per raccontare tutte quelle storie vere", dice l'artista bresciano. Mr Rain rivela infine che prima di esibirsi con "Due Altalene" sul palco dell'Ariston, la madre dei due bambini, di 13 e 7 anni, gli ha scritto un messaggio. "E' stato un momento magico, mi sono sentito utile".