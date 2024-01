Addio a David Soul, star della serie "Starsky & Hutch"

L'attore aveva 80 anni, a renderlo celebre è stato lo sceneggiato poliziesco in coppia con Paul Michael Glaser

E' morto a 80 anni David Soul , pseudonimo di David Richard Solberg, attore, cantautore e regista americano reso celebre dalla popolarissima serie televisiva poliziesca "Starsky & Hutch" in coppia con Paul Michael Glaser .

Tgcom24

Il dolore della moglie Nella serie che lo portò al successo negli Anni 70 Soul vestì i panni del detective Kenneth "Hutch" Hutchinson, il biondo della coppia di poliziotti americani anticonformisti di Starsky & Hutch, mentre Glazer interpretò il bruno e riccioluto Starsky. "David Soul, marito, padre, nonno e fratello amatissimo, è morto ieri dopo aver coraggiosamente combattuto per la vita con al fianco la sua adorata famiglia", si legge in una nota diffusa dalla moglie.

Tutti i volti di Soul David Soul nel corso della sua carriera è stato anche cantautore e regista. Oltre a "Starsky & Hutch" recitò in "Star Trek" e in "Una 44 Magnum per l'ispettore Callaghan" con Clint Eastwood.

La serie tv I protagonisti della serie tv degli anni 70 "Starsky & Hutch" sono due poliziotti, molto diversi per temperamento e stile di vita, ma uniti da una forte amicizia in servizio presso la nona stazione di polizia di Bay City, una città fittizia in California, e vede i due poliziotti affrontare casi difficili e pericolosi criminali.