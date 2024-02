Il divertentissimo e adorabile Ewen Macintosh, noto a molti come "Big Keith" di The Office, è morto. Un originale assoluto. RIP." Con un comunicato via social la società che lo rappresentava, la Just Right Management, ha scritto: "Con grande tristezza annunciamo la scomparsa pacifica del nostro amato genio della commedia Ewen MacIntosh. La sua famiglia ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto, in particolare la Willow Green Care Home. Ci sarà un presto una cremazione privata per la famiglia e gli amici più stretti e un memoriale celebrativo più avanti nel corso dell'anno".

Tgcom24

All'inizio di questo mese, l'attore aveva pubblicato una sua foto in ospedale in cui ammetteva di soffrire, scrivendo: "Brutti tempi per me, temo, amici. State forti là fuori".

La causa della morte di MacIntosh non è stata confermata, ma l'amico Ed Scott, CEO della Dodged A Bullet Music ha detto: "Grazie all'incredibile cura e all'amore fornito dal meraviglioso staff medico e soprattutto dalle infermiere che lo amavano quando portava un sorriso nelle loro giornate". Scott gli ha voluto rendere omaggio su X scrivendo anche: "Sono completamente devastato dalla perdita del mio caro amico Ewen MacIntosh. Avrà anche avuto un volto famoso conosciuto da milioni di persone come Keith di The Office, ma la persona all'interno è quella che conosco" e ha poi aggiunto: "Ewen era così pieno di empatia, gentilezza e integrità e soprattutto un uomo davvero buono. Un messaggio di affetto ai suoi genitori Sara ed Ewen Sr, a suo fratello Colin e alla sua famiglia, così come i suoi numerosi amici e fan."

La carriera Ewen ha recitato in "The Office" dalla sua prima serie nel 2001 fino alla fine della sitcom nel 2003, interpretando il ruolo di un vecchio contabile con una passione per le uova scozzesi. Parlando del suo personaggio in un'intervista con Vice nel 2021, l'attore aveva scherzato dicendo che non aveva idea del motivo per cui le uova scozzesi fossero state scelte come suo cibo caratteristico. E aveva aggiunto: "Il ragazzo degli oggetti di scena era uscito e le aveva comprate all'ultimo minuto".

Il cordoglio è arrivato anche dal canale televisivo comico Gold, che ha scritto: "I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in un momento così difficile."

Nato in Galles, MacIntosh è apparso in numerosi spettacoli sia sul palco sia sullo schermo, tra cui "Little Britain" e il reality "Celebrity Come Dine with Me", oltre ad essersi esibito all'Edinburgh Fridge Festival nel 2007. Il ruolo di Keith in "The Office" resta però quello più importante e il suo debutto nella storica serie comica, andata in onda dal 2001 al 2003, ha consolidato il suo nome nel folklore televisivo britannico. E non solo. Nel ruolo dell'impassibile contabile Keith Bishop ha catapultato anche i suoi creatori Gervais e Stephen Merchant e molti dgli altri attori verso la celebrità.

Successivamente ha collaborato con Gervais anche nella serie finale di “After Life”, interpretando un uomo a cui era stato impedito di accedere a un ristorante all-you-can-eat.





"The Office" E' una serie televisiva statunitense ideata da Greg Daniels. Remake dell'omonima serie cult britannica, ideata e scritta da Ricky Gervais e Stephen Merchant e trasmessa dal 2005 al 2013.

La serie americana è andata in onda sulla NBC dal 24 marzo 2005 al 16 maggio 2013, per un totale di nove stagioni e 201 episodi.

Come la sua controparte britannica, "The Office" è stata girata in una configurazione a telecamera singola, senza il pubblico in studio o le risate registrate, per dare l'idea di un vero documentario. E' una commedia che offre uno sguardo divertente e spesso imbarazzante sulla vita quotidiana in un ufficio. Le situazioni comiche e i personaggi eccentrici rendono questa serie un must per gli amanti delle sitcom.