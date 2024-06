Morta Alessandra Valeri Manera, per anni responsabile dei programmi per ragazzi di Mediaset ed autrice delle canzoni di Cristina D'Avena

E' stata lei a capire e valorizzare il talento di Cristina D'Avena come la stessa cantante ha ricordato in un'intervista a La Stampa: "Ho iniziato questa vita davvero per caso con la sigla di Bambino Pinocchio ma a quella ne seguirono altre 730. Il pubblico ha gradito quella canzoncina e Mediaset me ne fece cantare una terza, una quarta e Alessandra Valeri Manera, responsabile della tv dei ragazzi del Biscione, mi ha scoperta creando tutta la macchina".