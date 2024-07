Al via "Morning News" condotto da Dario Maltese

Da lunedì 1° luglio su Canale 5 al via “Morning News”, il programma di approfondimento giornalistico targato Videonews, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8.40 e condotto da Dario Maltese. Nel corso della prima puntata saranno tanti i temi che verranno affrontanti, a partire dalla situazione in Francia dopo il primo turno delle elezioni legislative, con un approfondimento sul nuovo assetto europeo dopo la passata tornata elettorale.