Moreno Merlo respinge le accuse di Paola Caruso: "Chiedi scusa, hai detto castronerie"

Ospite a "Domenica Live" , Paola Caruso ha accusato l'ex Moreno Merlo di essersi fidanzato con lei solo per ottenere visibilità mediatica. Scoperto l'inganno, la loro relazione è finita dopo soli 4 mesi. Le dichiarazioni in tv hanno causato la reazione del deejay che imputa all'ex Bonas di vivere una vita lontana dalla realtà, rilanciando su Instagram: "Chiedi scusa. Hai detto castronerie e porcherie".

Dopo le tristi vicende legate alla nascita del piccolo Michele, sembrava che l'ex naufraga dell'"Isola dei Famosi" avesse ritrovato la serenità e il compagno ideale con cui crescere il figlio, mai riconosciuto dal padre biologico. Ma così non è stato. Il deejay e modello attraverso una serie di storie su Instagram ha tuonato contro la Caruso accusandola di essersi inventata tutta la storia che ha raccontato in televisione.

“Interpretazione veramente da Oscar. Ti do due suggerimenti: tutto quello che dici deve essere comprovato, devi portare delle prove, altrimenti siamo alla fantasia, alla ca.**ata. Secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ti segue e che ha sprecato un quarto d’ora per sentire angherie, castronerie, porcherie, in modo tale che io possa tenere la bocca chiusa su quel famoso martedì”, ha esordito il ragazzo.

"Io sono sereno e tranquillo perché sono una persona limpida e non ho nulla da nascondere", ha poi spiegato, puntandole il dito contro: "Una volta che si spengono i riflettori della tv, la sala trucco e parrucco chiude, esiste una vita reale, quella che tu evidentemente non sei più abituata a vivere. Hai una percezione di te stessa come Veronica Ciccone alias Madonna, Lady Gaga, Melania Trump. Non so cosa pensi tu di rappresentare. Ti sei auto-creata un piedistallo che presto si sgretolerà, quindi accetta il consiglio e chiedi scusa”.

