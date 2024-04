Milano, Valerio Staffelli mette in guardia i passeggeri della metro dalle borseggiatrici 

L'immagine è sempre la stessa, i vagoni della metropolitana di Milano affollati e le borseggiatrici che si mimetizzano tra i comuni passeggeri per sottrargli telefoni e portafogli dalle borse. Succede anche, e soprattutto, durante la settimana del Salone del Mobile dove il flusso di turisti è di gran lunga maggiore rispetto al solito. Le borseggiatrici, infatti, avrebbero seguito il flusso dal centro della città alle fermate della metropolitana in prossimità della Fiera di Rho dove appunto si è svolta la fiera. Lo mostra Valerio Staffelli, l'inviato di "Striscia la Notizia", che segue le borseggiatrici nei vagoni della metro e mette in guardia i passeggeri dai possibili furti.

Con l'aiuto di alcune complici del tg satirico, l'inviato riesce ad allontanare le presunte ladre che si coprono il volto per non rendersi riconoscibili. "Non è possibile, uscite dalla tana per spolpare i poveri turisti e le persone che escono dal Salone del Mobile". L'inviato del tg satirico non fa in tempo ad allontanare due di loro dalla stazione della metro che ai binari ne incontra altre due. Staffelli le segue ancora una volta e nel vagone della metro si rivolge agli altri passeggeri: "Signore e signori attenzione alle borseggiatrici, ne abbiamo cinque qui tra noi". L'inviato riesce così a fare allontanare alcune di loro che si dirigono verso l'uscita della stazione.