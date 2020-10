Mila Suarez contro Franceska Pepe: "Restituiscimi i miei soldi"

La puntata di "Live - Non è la d'Urso" in onda domenica 25 ottobre ha messo a confronto Franceska Pepe e Mila Suarez, facendo riemergere vecchie ruggini. "Quattro anni fa ha vissuto per un periodo di tempo a casa mia senza mai pagarmi l'affitto, deve ridarmi i soldi", accusa la modella, aggiungendo che l'ex concorrente del "Grande Fratello Vip" le avrebbe anche preso il compenso di uno shooting fatto insieme.



Immediata la reazione dell'ex concorrente del "Grande Fratello Vip": "Devi avere una bella fantasia per inventarti una storia del genere, addirittura a raccontare che vivevamo insieme. Mi fai tenerezza, per non dire pena".



E provoca: "Non puoi trovarti un altro fidanzato famoso così hai una scusa per essere in trasmissione più spesso". Il botta e risposta va avanti, tra l'incredulità degli altri ospiti della trasmissione di Canale 5.