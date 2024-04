Ad "Amici 2023" Mida in crisi per la finale: "Non voglio veder crollare tutto"

Ad "Amici 2023" Mida entra in crisi per le critiche

Dopo l'esibizione di Mida sulle note di "Non vivo più senza te" di Biagio Antonacci, Cristiano Malgioglio gli ha fatto notare come la sua interpretazione mancasse di sensualità. Una critica che l'ha mandato un po' in crisi. "Il mio è stato un percorso travagliato ma ci ho messo l'anima, fin dall'inizio. Ho paura di non riuscire ad arrivare all'obiettivo che mi sono preposto, cioè la finale", ammette davanti ai compagni."Stasera mi sono arrivate le prime critiche... Non riesco a capire se piaccio ai giudici come artista, a prescindere dalle esibizioni. In questa puntata mi sento di essere quello che è andato meno bene, mi sono sentito un po' messo da parte". I mesi di Mida dentro la scuola non sono sempre stati facili, anche a livello personale. La relazione con la ballerina Gaia, infatti, gli ha creato non poche turbolenze (come quando Gaia gli ha rinfacciato di non esserle stato vicino) che gli hanno fatto passare momenti complicati.