"Michelle Impossible", Hunziker e Mika danno spettacolo e omaggiano Gaber

hanno condiviso il palco anche per una lunga chiacchierata nel corso della quale hanno fatto un simpatico racconto delle loro vite al pubblico in studio e a quello a casa. Il cantante ha svelato alcuni retroscena sul suo lavoro: "A me piace tantissimo cucinare e quando lavoro amo cucinare per tutti", ha raccontato.: "Mi frego totalmente quando commetto errori nel parlare, masscrare una lingua non è nelle mie intenzioni - ha scherzato -. Quando dico ho choosato non sbaglio perché suona bene".I due hanno poi regalato un omaggio dedicato aMika e Hunziker si sono esibiti in un monologo dal titolo "Io sono talmente italiano", rivisitando invece il "Non mi sento italiano" di Gaber.