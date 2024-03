"Michelle Impossibile", Biagio Antonacci tra musica e aneddoti: "Fui il primo a sapere di Aurora..."

Leggi Anche Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati

"Biagio, hai accompagnato tutti noi nella nostra vita, nelle nostre storie, nei nostri amori". Con questo invito,ha lanciato il cantante. Come già avvenuto in passato la conduttrice ha duettato con Biagio, regalando un momento davvero carico di emozioni. Tra un brano e l’altro, c’è stato spazio per salutare, grande amico di Antonacci ed ex marito della Hunziker.Tra una canzone e l'altra, Michelle Hunziker ha raccontato alcuni aneddoti che la lega personalmente al cantante. "Se è vero che ci sei", è stato il brano che ha accompagnato la showgirl durante la gravidanza della figlia Aurora. E proprio su, Michelle Hunziker e Antonacci hanno rivelato un aneddoto del loro passato: "Nel 1996 ero rimasta incinta, e non sapevo come dirlo a Eros. L'ho chiamato, e tu eri con lui". Il cantautore ha aggiunto: "Eravamo in ritiro con la Nazionale Cantanti, ed eravamo in una piscina d’acqua calda. È uscito per rispondere a te al telefono, e quando è tornato, è rientrato in piscina e mi ha detto: Fratè, ti devo parlare. Aspetto un figlio, me l'ha detto Michelle. Mi ha abbracciato, e quell’abbraccio non l’ho mai dimenticato, perché in quel momento l’ho visto vero, sincero. Ho pensato, allora sì, la vita è proprio questa, le grandi notizie muovono le grandi cose nella vita”.