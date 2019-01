Michelle Hunziker reclutata da Celentano per "Adrian"

Il programma è avvolto nella totale segretezza, ma pare che per " Adrian " - la serie evento in partenza a gennaio su Canale 5 - Adriano Celentano abbia chiamato Michelle Hunziker . Secondo il settimanale " Tv Sorrisi e Canzoni ", infatti, la showgirl sarà la padrona di casa dell' evento televisivo che anticipa il cartoon con quattro speciali di prime serate registrate in un teatro di Verona .

La conduttrice sarebbe infatti pronta a registrare alcuni contributi per l'attesissimo programma. Cresce intanto l'attesa per "Adrian", il graphic novel animato di Celentano di cui si parla da tempo e di cui non è stata ancora ufficializzare una data precisa.

Disegnato da Milo Manara e scritto da Celentano, con le musiche del Molleggiato e di Nicola Piovani e che vede la firma di Vincenzo Cerami (scomparso nel 2013) come collaborazione ai testi, ha come protagonisti Adrian e Gilda.

Tra i primi teaser in onda, tra tuoni e fulmini, risuona la voce di Adriano: "Finché mi cercano vuol dire che non mi hanno trovato. Prossimamente su Canale 5".