Michelle Hunziker e l'amicizia con Ilary Blasi: "Nei momenti più difficili ha dimostrato classe"

Ospite a "Verissimo" Michelle Hunziker si racconta a tutto campo dalla carriera alla famiglia fino all'amicizia come quella con Ilary Blasi. La conduttrice romana le ha mandato un messaggio dove "reclama" l'amica per un weekend da organizzare insieme il prima possibile. Michelle non se lo fa ripetere due volte ed estende l'invito a Silvia Toffanin. "Ilary è una donna meravigliosa perché ha un'autenticità, un'onestà intellettuale ed emotiva uniche", dice Hunziker che da mercoledì 6 marzo torna con la terza edizione di "Michelle Impossibile & Friends" su Canale 5.

Nell'ultimo periodo tre le presentatrici il legame d'amicizia si è rinsaldato tanto che le due hanno passato insieme il Capodanno accompagnate dai rispettivi fidanzati, il fisioterapista Alessandro Carollo e l'ex calciatore Bastian Muller. Michelle Hunziker loda l'amica Ilary Blasi anche per come ha gestito pubblicamente la separazione dall'ex marito Francesco Totti. "Anche nel momento più difficile ha dimostrato classe, ha saputo stare nel silenzio e quando c'è stato il momento di dire qualcosa lo ha fatto sempre in modo elegante", spiega la conduttrice.