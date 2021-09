Michael K. Williams morì per una overdose di farmaci e droga

L'attore Michael K. Williams morto a 54 anni IPA 1 di 8 IPA 2 di 8 IPA 3 di 8 IPA 4 di 8 IPA 5 di 8 IPA 6 di 8 IPA 7 di 8 IPA 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Arriva la conferma. E' stata un'overdose di farmaci e droga a uccidere Michael K. Williams, Omar della serie cult "The Wire", trovato morto nella sua casa di New York il 6 settembre. Secondo l'Office of the Chief Medical Examiner, che ha definito la morte "accidentale", il decesso dell'attore americano è da attribuirsi a un "avvelenamento acuto per gli effetti combinati del fentanyl (un potente oppioide), del p-fluorofentanil, dell'eroina e cocaina".