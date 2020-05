"Mi piaci perchè sei simile a me": "Occhi Blu" si presenta in studio per Gemma

Dopo aver chattato ed essersi conosciuti solo virtualmente, arriva il momento dell'incontro tra "OcchiBlu" e Gemma Galgani. Dopo un'esterna con la dama torinese avvenuta davanti alle telecamere, il 38enne si presenta nello studio di "Uomini e Donne".

"Mi piaci perché sei simile a me", "OcchiBlu" giustifica così l'interesse nei confronti di Gemma. "Ho sempre avuto relazioni con donne più grandi: 45, 50 anni", dichiara il 38enne siciliano ma Gemma sottolinea: "Io però sono molto più grande". Una differenza di età che pare non spaventare "OcchiBlu" che sembra interessato a proseguire dal vivo la frequentazione con la dama torinese, che però non è altrettanto convinta. Per Gemma da parte del 38enne ci sarebbe uno scarso interesse, le conversazioni al di fuori del programma non sembrano essere costanti e per questo motivo decide di mandarlo via.