Meghan Markle, "ragazza cattiva" in un vecchio film... da dimenticare

Dal passato non proprio "royal correct" dell'attuale duchessa di Sussex spunta un altro compromettente capitolo, che metterà a dura prova la pazienza della famiglia reale. Si tratta di una serie tv, in cui Meghan Markle recitò nel 2011 , prima del suo fidanzamento con il principe Harry. La sua parte? Quella di Dana, "ragazza cattiva" che ama feste notturne e droga e veste abiti molto succinti per sedurre. La serie ebbe vita breve e dopo un episodio non andò più in onda. Ora torna sotto forma di film e a Corte c'è già chi trema...

"The Boys & Girls Guide To Getting Down", questo il titolo del film, reboot di una pellicola del 2006, racconta le notti nei club di Los Angeles di un gruppo giovani ventenni single e molto festaioli. La duchessa di Sussex è una di loro, una “party girl che passa da una sbornia a una sniffata” come la definisce il Daily Mail. Una parte che forse Meghan, dimenticherebbe volentieri...



Ad acquistare i diritti della "sfortunata" serie firmata da Michael Shapiro, che vide la messa in onda di un solo episodio, è stata la Artist Rights Distribution, che a otto anni di distanza, ha propone una nuova versione del film e una sua distribuzione cinematografica, nei prossimi mesi, in tutto il Nord America. Naturalmente Meghan non ci sarà. Il suo passato da attrice è un capitolo chiuso. Buckingham Palace però potrebbe trovare tutta la questione molto imbarazzante...