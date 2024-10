Mauro Corona sul rapporto con Bianca Berlinguer: "Stimola la provocazione e non mi tiro indietro"

In merito agli interventi in puntata Corona parla di un rapporto franco e sincero ma non sempre facile. "A volte la Bianchina stimola la provocazione e io non mi tiro certo indietro", ironizza lo scrittore appassionato di montagna che a Silvia Toffanin confida che con lei riesce a tirare fuori un lato più dolce. Nel corso degli anni, tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona, non sono mancati gli screzi: nonostante tutto, però, le cose tra i due sono sempre state risolte per il meglio nella loro duratura collaborazione. "La Bianchina? Guai se non ci fosse", dice.