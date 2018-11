Maurizio Costanzo si concede un gelato al cioccolato a Pomeriggio Cinque: “Maria mi controlla”

Maurizio Costanzo è ospite di Barbara d'Urso a "Pomeriggio Cinque". Il più famoso conduttore televisivo italiano si racconta in una lunga intervista alla padrona di casa e presenta il libro “Tritolo e le rose”, in cui racconta i suoi anni Novanta. E se il 'tritolo' rappresenta l’attentato che lo ha visto come obiettivo, le rose rievocano il matrimonio con Maria De Filippi, il grande amore della sua vita che lo ama e lo controlla, soprattutto dal punto di vista alimentare. “Mi piace tantissimo il gelato, ma sono sempre a dieta quindi me ne concede uno al giorno. Di quelli che non sanno di niente”. Barbara d'Urso ha colto al volo l'occasione e gli ha portato una coppa di gelato al cioccolato, rigorosamente senza zucchero: "Con Maria che mi controlla, non si sgarra".