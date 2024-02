"Dedicato a Maurizio Costanzo", Maria De Filippi: "Non ho rilasciato interviste per non banalizzare l'amore e il dolore"

Ascolti record per la serata in ricordo del giornalista: 22% di share e 1.889.000 spettatori

Grandi ascolti per la serata evento su Canale 5 "Dedicato a… Maurizio Costanzo", in onda martedì 20 febbraio. Il programma in ricordo del giornalista scomparso ha registrato il 22% di share e 1.889.000 spettatori, con picchi di oltre il 31% di share e 2.568.000 spettatori.

Maria De FIlippi: "Perché non ho rilasciato interviste sulla morte di Maurizio" Ad inaugurare lo speciale dal teatro "Parioli-Costanzo" è stata Maria De Filippi che ha voluto anche sottolineare i motivi che nel corso di quest'anno l'hanno portata a eludere le interviste: "Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie davvero - ha esordito la conduttrice -. Questa sera siamo nel suo posto preferito, nel suo teatro. So che è sicuramente contento. In quest'ultimo anno in tanti mi hanno chiesto di parlare di lui, è successo che tanti giornalisti mi hanno chiesto interviste, sia della carta stampata che della televisione. Ma non ho mai voluto farlo. Questo non per mancanza di stima nei confronti dei giornalisti ma perché ho sempre avuto paura – e ce l'ho anche adesso un po' – che con le parole si banalizzi l'amore e il dolore. Questo è il motivo per cui non ho mai rilasciato interviste. Non sono molto brava a raccontare le mie cose, quelle degli altri ho imparato, le mie non ancora".

Gli ospiti Nel corso della serata speciale del Costanzo Show sul palco si sono alternati grandi ospiti che hanno fatto la storia del programma, come: Carlo Verdone, Christian De Sica, Dario Vergassola, Enrico Mentana, Enzo Iacchetti, Fiorello; Giobbe Covatta, Giorgia, Luciana Littizzetto, Mara Venier, Massimo Lopez, Mauro Coruzzi, Michele Santoro, Paolo Bonolis, Renzo Arbore, Ricky Memphis, Rita Dalla Chiesa, Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria.

"Questa sera ho invitato quelli che sono i suoi amici e quelli che ritengo che abbiano avuto un rapporto personale e professionale con lui e abbiano contribuito al successo di questa trasmissione - ha proseguito Maria De Filippi -. Quando parlo al presente non è che non conosca i verbi o le coniugazioni, ma parlo al presente perché penso che lui sia presente e quindi uso il presente. Questa sera è un talk, un genere televisivo che a me non appartiene molto, e ho da fare molta strada televisivamente parlando. Quanta strada dovrei fare. Per questo motivo questa sera ho deciso di chiamare qualcuno che stimo e che lui stima e che col genere talk è più capace di me. Questa persona è Fabio Fazio".