Chiudono le ottime stagioni di "Mattino Cinque News" e "Mattino 4"

"Mattino Cinque News" e "Mattino 4" hanno festeggiato la fine della stagione con un evento speciale. Il gruppo di lavoro ha infatti brindato in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, nello storico locale "Savini". La serata è stata un'occasione per celebrare il successo dei programmi, ma non solo. Federica Panicucci ha infatti sottolineato l'importanza del grande lavoro di squadra, fondamentale per la riuscita delle due dirette quotidiane.