"Mattino 5" e "Mattino 4", due dei programmi televisivi più amati del palinsesto di Mediaset, hanno festeggiato la fine della stagione con un evento speciale. Il gruppo di lavoro ha brindato presso lo storico locale "Savini" in Galleria Vittorio Emanuele a Milano, La serata ha voluto omaggiare non solo il successo dei programmi, ma anche il grande lavoro di squadra fondamentale per la riuscita delle due dirette quotidiane.