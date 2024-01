Alla luce il passato violento di Matthew Perry: la star di "Friends" aggredì l'ex fidanzata

A quanto riporta il "Daily Mail" la rabbia di Matthew Perry, almeno negli ultimi anni, si riversò sulla ex fidanzata Molly Hurwitz (contro cui "lanciò un tavolino", dopo che lei lo aveva affrontato per tradimento nel 2021) e sull'amica Morgan Moses, che pare venne gettata contro un muro e poi su un letto durante un raptus di rabbia nel marzo 2022.

La verità di chi lo conosceva: "Non si era mai disintossicato"

Nel suo libro di memorie del 2022 "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", Perry aveva affrontato il tema delle dipendenze e dichiarato di essere finalmente sobrio, dopo molteplici tentativi falliti di disintossicarsi e un costo complessivo di 9 milioni di dollari per curarsi. Secondo l'opinione di chi lo ha frequentato da vicino, in realtà l'attore "non è mai stato pulito". Nonostante una squadra infermieristica residente, Perry incontrava ragazze su app di appuntamenti e chiedeva loro di consegnare farmaci nella sua villa da 6 milioni.