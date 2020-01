Mastrota e la Mussolini a "La Pupa e il Secchione e Viceversa"

" La Pupa e il Secchione e Viceversa " torna martedì 14 gennaio in prima serata su Italia 1. A Paolo Ruffini il compito di raccontare l’incontro-scontro tra i pianeti completamente opposti, che hanno come rappresentanti non solo pupe e secchioni, ma anche pupi e secchione. Al suo fianco, la pupa per antonomasia: Francesca Cipriani. Tra gli ospiti del secondo appuntamento: Giorgio Mastrota , Michele Mirabella e Alessandra Mussolini .

La puntata si aprirà con "Il Ripensamento": ci saranno dei cambi nella composizione delle coppie in gioco che causeranno tensioni, litigi e anche qualche lacrima. Tra le prove in programma: la “Prova Materassi”, in cui i concorrenti dovranno improvvisarsi venditori di materassi in una televendita e verranno giudicati da Giorgio Mastrota.



La “Prova Anatomia”, che avrà come giudice Michele Mirabella, la “Prova Burlesque”, che vedrà pupe e pupi - con l’aiuto dell’attrice e ballerina Aurora Staltieri - impegnati a insegnare il burlesque a secchione e secchioni, protagonisti poi di un’esibizione in un circolo per anziani, giudici per l’occasione. Infine, la prova del “Bagno di cultura”, valutata da Alessandra Mussolini.

