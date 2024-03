La finale

La dodicesima e ultima puntata si è aperta con uno scontro a quattro con la Mystery Box e un ospite speciale: Andreas Caminada del ristorante Schloss Schaunstein di Fürstenau, in Svizzera. Eleonora ha strappato il pass per l'ultimo step, mentre durante il successivo invention test è stata eliminata Sara Bellinzona, che ha dovuto togliersi il grembiule e lasciare la cucina di MasterChef. Arrivato quindi il momento della finalissima, i tre hanno presentato i loro menù per l'ultima sfida. Michela ha voluto far fare un viaggio ai giudici con il suo "Mountain experience", tra i luoghi delle sue origini e che ama di più. Antonio ha portato "La chiave di tutto" che trova ispirazione in Goethe, che nel suo viaggio nel nostro Paese disse che "l’Italia senza la Sicilia non lascia un segno nell’anima". Eleonora ha presentato il menù "Ichigo ichie", che è legato al concetto del vivere ogni attimo perché è irripetibile. Ispirato alla cucina giapponese, "che si intreccia con le mie tradizioni e in cui compaiono pesci che sono stati importanti in varie esperienze della mia vita".