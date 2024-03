Marisa Laurito confessa: "Fino a 50 anni ho guidato senza patente"

"Ho imparato a guidare la macchina a cinquant’anni. Io guidavo prima ma senza la patente", ha ammesso l'attrice napoletana. "No, aspetta, per l’amore di Dio guidavo accompagnata. Altrimenti stasera beccherò 300 multe tutte insieme".

Marisa Laurito era ospite in tv per promuovere il suo spettacolo teatrale "Vasame - L'amore rivoluzionario", che la vede protagonista insieme a Enzo Gragnaniello. Proprio il collega è intervenuto con un video,. per complimentarsi con lei: "Sei un'artista a 360 gradi, puoi recitare di tutto. Mi sto divertendo in questa esperienza insieme a te, vedo che il pubblico ogni sera si diverte ed emoziona grazie alla tua simpatia e alle mie canzoni". Non ha mancato, tuttavia, di farle uno scherzoso rimprovero: "Mi raccomando, quando finiamo lo spettacolo, vai più piano sull'autostrada. Tu corri proprio come una pazza per andare a Brescia".

Dopo essersi fatta una risata, la Laurito si è lasciata andare a una confessione inaspettata: "Enzo è straordinario, mi fa molto ridere. Quando sono al nord vado a Brescia perché il mio compagno Piero è di Brescia. Ho imparato a guidare la macchina a 50 anni, prima guidavo senza patente. No, aspetta, per l’amore di Dio guidavo accompagnata. Altrimenti stasera beccherò 300 multe tutte insieme". E sulla velocità chiarisce: "Non corro, cioè corro come si può correre. Non tantissimo...".