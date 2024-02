Marina confessa di essere casta

"Siamo anche in quaresima. Tra un po' divento santa. Anzi. Io lo sono già", prosegue con l'ironia che da sempre la contraddistingue. Così Marina confessa di non avere rapporti sessuali da tempo. Una dichiarazione non proprio nuova, visto che già due anni fa aveva spiegato a "I Lunatici" di essere casta: "Non faccio sesso da un sacco di tempo. Per me l'organo sessuale principale è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena".