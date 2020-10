Maria Grazia Cucinotta: "Io aggredita da un uomo quando avevo 20 anni"

Maria Grazia Cucinotta aveva solo 20 anni quando ha vissuto un'esperienza traumatica. L'attrice è stata vittima di una tentata aggressione a sfondo sessuale quando lavorava a Parigi come modella. "Stavo rientrando a casa e un uomo in giacca e cravatta mi ha messo le mani sul sedere e poi ha cercato di strapparmi la felpa", racconta a "Verissimo" l'artista 52enne, che è riuscita a scappare per pura fortuna. "Lui è scivolato non so come - spiega ancora Cucinotta - e io sono riuscita a entrare in ascensore, poi mi ha inseguito e ha cercato di sfondare la porta senza riuscirci". Un episodio raccontato dall'attrice, da anni è impegnata al fianco delle donne vittime di violenze, nel libro "Vite senza paura", il cui ricavato sarà interamente destinato al sostegno economico delle donne che denunciano.