Maria De Filippi sconvolta, non c'erano avvisaglie sulla morte del marito: andava a trovarlo mattina e sera in clinica

Maria De Filippi appare provata, accompagnata dal figlio Gabriele, alla camera ardente del marito in Campidoglio, questo lutto non se lo aspettava nessuno. Gabriele, figlio adottivo della coppia, piange sulle sue spalle. In tanti sono lì a rendere omaggio al grande giornalista scomparso, i suoi familiari più intimi e i tanti amici appaiono smarriti, scioccati. Non c'erano state avvisaglie che Maurizio li avrebbe lasciati proprio adesso.

Per Maurizio e Maria, vedersi in clinica ogni mattina e ogni sera era diventata parte della loro routine, da quando lui era stato ricoverato in una struttura romana per un piccolo intervento. Lei lo andava a trovare regolarmente, anche durante le giornate di lavoro intenso per "Amici". Certo non immaginava che da quel ricovero, per "un problemino fastidioso, ma non grave", suo marito non si sarebbe più ripreso.

Da 33 anni la coppia condivideva la quotidianità, fatta di cene sempre insieme e di "siparietti" - raccontati con affetto in varie interviste - in cui lei si comportava da "sergente di ferro" per impedirgli di esagerare con i dolci a salvaguardia della sua salute. Dopo tanti anni vissuti insieme Maria e Maurizio si mostravano come una coppia sempre affiatatissima e il loro non è mai stato solo un sodalizio sentimentale, perché con la comune passione per il lavoro, entrambi sono rimasti punto di riferimento della televisione italiana.