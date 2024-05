Maria De Filippi invia un messaggio per Asia, la 14enne malata di tumore e vittima degli hater

A "Le Iene" parla Asia, la 14enne di Sala Consilina, in provincia di Salerno, che da tempo combatte contro un tumore. Negli ultimi giorni la ragazza, che è in cura presso il reparto di Oncologia pediatrica dell'ospedale Santobono - Pausillipon di Napoli, racconta sui social il proprio percorso con la malattia postando video e foto dall'ospedale dove si sottopone alla chemioratepia. A rendere più complicata la sua vicenda è il bullismo che la ragazza sta subendo: Asia ha trovato la forza di rispondere agli hater e la sua storia è diventata virale, tanto da arrivare al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che su instagram le ha inviato un messaggio: "Asia, ho visto il tuo video e sei bravissima! Complimenti per la tua forza e auguri! Sergio Mattarella".

Il messaggio di Maria De Filippi

Un altro augurio speciale è stato recapitato dalla ragazza, proprio dalle Iene. Ed è quello di una persona che la ragazza stima molto: si tratta di Maria De Filippi. La conduttrice è molto seguita dalla ragazza e ha voluto inviare un messaggio di solidarietà per lei: "Ciao Asia, volevo dirti che so che sei forte, che so che suoni il pianoforte - ha esordito De Filippi -. So che hai parlato di te sui social e che ti hanno scritto brutte cose. È capitato anche a me. Purtroppo deficienti in giro sono tanti, non devi fermarti, devi solo provare a ignorarli. Un grande abbraccio, un grande bacio e in bocca al lupo per tutto, forza eh". Asia resta senza parole: "Che bello ma non ci credo!" E poi risponde: "In molti mi hanno consigliato di cancellarmi dai social, ma non lo farò, perché devo limitarmi io?".