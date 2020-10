Maria De Filippi ai tronisti: "Basta teatrini, vi vieto di andare dalle corteggiatrici"

Maria De Filippi non ci sta. La conduttrice di "Uomini e Donne", impone una nuova regola ai tronisti del programma, che non potranno più uscire per andare a inseguire le corteggiatrici. Tutto nasce dalla decisione di Camilla, la corteggiatrice di Gianluca, che non si è presentata in studio inviando un messaggio alla redazione in cui faceva intendere che se davvero Gianluca fosse interessato a lei avrebbe dovuto fare lui il primo passo.

Una decisione che non è piaciuta alla conduttrice: "Gianluca a questo punto ti vieto di andare da lei - ha detto - sono tre anni che vediamo questi teatrini con la corteggiatrice che resta a casa per farsi venire a prendere e forzare un'esterna. Se lei ci tiene, avrà modo di venire qui e dimostrartelo. Un comportamento vero è quello di Beatrice".