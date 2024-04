Giovanna Sannino e l'amore per Gaetano Migliaccio conosciuto sul set di "Mare Fuori": "Ha un animo antico"

Galeotto fu il set di "Mare Fuori" per Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio. Ospite a "Verissimo" l'attrice racconta come la storia d'amore nata tra un ciak e un altro l'abbia aiutata a superare un periodo di crisi. "Gaetano ha un animo antico, d'altri tempi, sembra uscito da un film dell'Ottocento", spiega Sannino che nella serie interpreta Carmela. "Mi ha conosciuta in un periodo non felice dopo che ero uscita da una storia che mi aveva raffreddata. Sentivo che non ero pronta per un nuovo amore anche perché mi ero convinta che non lo sapevo cercare", dice.

Nel salotto del talk show di Canale 5 Giovanna Sannino racconta come il corteggiamento "all'antica" condotto dal Salvo di "Mare Fuori", sia riuscito a vincere le sue resistenze iniziali. "Avevo detto basta all'amore ma lui con delicatezza e pazienza mi ha corteggiata per 5 mesi e mi ha sciolto il cuore", spiega l'attrice napoletana. E aggiunge: "Mi ha insegnato che non è necessario avere un amore accanto ma quando è quello giusto ti innalza".