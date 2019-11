Marco Bocci a "Verissimo": "L'emozione del mio primo giorno da regista"

Attore, sex simbol e ora anche regista. Marco Bocci, ospite di "Verissimo" racconta la sua opera prima dietro la macchina da presa, "A Tor Bella Monaca non piove mai", tratto da un suo libro e in uscita il prossimo 28 novembre. "Sono agitato perché mi sono messo a nudo" ha raccontato Bocci a Silvia Toffanin. "Ho il pallino della scrittura fin da bambino, alle superiori, scuola per geometri, passavo ore a scrivere racconti e ora ho trovato il coraggio di portarlo avanti e renderlo pubblico" racconta l'attore umbro. "Vengo dalla provincia, 20 anni fa era complicato emergere, ho lottato come un pazzo" ha sottolineato Bocci dei suoi esordi.

"Lo sognavo, il mio primo film, da 15 anni, Il primo giorno è stata un'emozione dilaniante, ho visto che gli attori erano pronti a darmi l'anima".