Estate da incubo per Mara Venier, secondo intervento all'occhio

Di nuovo problemi di salute per Mara Venier, che dopo l’intervento all'occhio sinistro si mostra con una benda anche a quello destro. La conduttrice ha postato su Instagram una foto che la ritrae con il professor Andrea Cusumano, noto oculista che l'aveva curata già in passato e poi scrive: "La mia estate in ospedale". Come in precedenza, la Venier non ha aggiunto dettagli e quindi non si sa cosa sia successo esattamente.