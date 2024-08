Per Mara Venier è stata una estate di lavoro, che l'ha vista ritornare dopo anni sul set di un film, quello dell'amico Ferzan Ozpetek "Diamanti". Ma anche una estate da dimenticare per la salute. La conduttrice ha infatti subìto ben due interventi agli occhi e, come confessa, ne dovrà "fare altri tre per una emorragia improvvisa".