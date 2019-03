Mamma incolpa Tommaso Zorzi per il figlio gay, D’Urso: “Lui non lo rende omosessuale ma tu lo rendi infelice”

“Sicuramente lui non rende tuo figlio omosessuale ma tu lo rendi infelice”. Barbara d’Urso lancia un messaggio in diretta a una madre dallo studio di “Pomeriggio Cinque”, difendendo Tommaso Zorzi che ha ricevuto un pesante messaggio su Instagram: l’accusa è di aver "reso gay" il figlio di una donna per colpa del suo stile “deviato e contro natura”.



Ma la conduttrice del programma in onda su Canale 5 non ci sta e la sua invettiva a favore dei diritti degli omosessuali commuove Zorzi. “I cretini c’erano anche prima ma se hanno una connessione web sono più pericolosi”, è il commento laconico del giovane imprenditore.



E dallo studio arriva la condanna unanime: “Non si sceglie di essere gay”. “In più, se penso a un ragazzino che nella mia situazione deve rinunciare alla mamma mi piange il cuore – spiega Zorzi – perché per me mia madre è il mio perno, la mia fortuna è avere dei genitori così”.