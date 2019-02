Stop alle polemiche su Sanremo! Gli inviati de “Le Iene”, Corti e Onnis, hanno voluto mettere la parola fine alla diatriba sulla vittoria di Mahmood, il cantante di Gratosoglio arrivato primo con la sua “Soldi”. Anche il vicepremier Matteo Salvini aveva espresso il suo disappunto per il risultato del Festival con un post su Facebook: “Mahmood…mah…la canzone italiana più bella? Io avrei scelto Ultimo, voi che dite”.



I due giornalisti della trasmissione di Italia 1 hanno chiesto proprio al vincitore dell’ultima kermesse sanremese cosa ne pensasse: “La musica è fatta di gusti personali”. E sul fatto che l’Italia sia un paese razzista risponde così: “Io sono cresciuto in una classe alle elementari dove c’erano cinesi, bulgari, egiziani, russi. Eravamo un po’ di tutto. Per me questa è stata la normalità. Fa strano che non lo sia più”.



Per mettere fine alle polemiche allora gli hanno chiesto di cantare “L’Italiano” di Toto Cutugno. E a introdurre la performance, un ospite di eccezione, Matteo Salvini: “Canta il vincitore di Sanremo, Mahmood”.