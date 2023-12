"Ciao Darwin 9", Andreea Sasu è la Madre Natura della terza puntata

Andreea Sasu è la modella della terza puntata di "Ciao Darwin 9": la modella, nata in Romani il 27 marzo 1991, ha incantato il pubblico del programma di Canale 5 con la sua bellezza. Entrando in studio dall'iconica scalinata, Sasu è stata acclamata dal pubblico.

Chi è la Madre Natura della terza puntata di "Ciao Darwin 9"

Andreea Sasu ha lasciato vent'anni fa la Romania per trasferirsi a Milano e lavorare come modella. La ragazza è nota al grande pubblico anche per aver partecipato alla prima edizione di del programma "Temptation Island". Nonostante la giovane età, vanta già una carriera che l’ha vista sfilare per i migliori stilisti e posare per alcuni tra i più famosi fotografi di moda in circolazione.