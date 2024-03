Madonna di Trevignano, l'unguento medico che provocherebbe macchie simili alle stimmate

A "Mattino Cinque News" si torna a parlare della Madonna di Trevignano e delle presunte stimmate di Gisella Cardia, all'anagrafe Maria Giuseppe Scarpulla. L'inviato del programma di Canale 5, Paolo Capresi fa un appello alla presunta veggente e le chiede di mostrare le sue stimmate, ma mostra in diretta anche un unguento medico che applicato sulle mani provocherebbe una macchia simile alle stimmate.

Il giornalista spalma la pomata prima sul palmo delle mani di Luigi Avella, ex amico di Gisella Cardia, e poi anche sulle sue mani e lancia una provocazione: "Gisella può provarci che le sue stimmate sono vere mostrandocele". "Io non ho mai visto le stimmate di Gisella, ho visto un signore incappucciato che ha sentito questo odore e ho visto un certificato di un medico che avrebbe certificato quello che ha visto. Ho visto, inoltre, tutte le pec inviate a Scarpulla e mai la commissione diocesana le ha chiesto di mostrare le stimmate", dichiara infine l'avvocato di Gisella, Solage Marchignoli.

Intanto, nei giorni scorsi la Commissione diocesana di Civita Castellana si è espressa ufficialmente sui fatti di Trevignano, con un decreto con cui dichiara la non soprannaturalità delle presunte apparizioni della Madonna di Trevignano. Il vescovo Marco Salvi ha comunicato il verdetto: "Constat de non soprannaturalitate", formula latina per dire che non c'è nulla di soprannaturale. Inoltre Salvi impone alla veggente Gisella Cardia di rispettare le decisioni prese e di iniziare un iter di purificazione. Inoltre, avverte "i fedeli di astenersi dall'organizzare e/o partecipare a incontri privati e/o pubblici (siano essi di preghiera e/o di catechesi) che diano per certa e indubitabile la verità sovrannaturale degli eventi di Trevignano".