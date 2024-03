Maddalena Corvaglia fa chiarezza sul motivo della lite con Elisabetta Canalis

La bionda ha però voluto tutelare dal fantagossip l'ex amica, rivelando che la questione non riguarda un tradimento in amore: "Dico solo che non c'entrano gli uomini, ma solo perché su questo tema ho letto di tutto".

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis faranno mai pace? Per ora la risposta è ancora no , anche se nessuna delle due ha mai voluto svelare cosa sia successo di così grave da rovinare un'amicizia decennale come la loro.

Maddalena Corvaglia: "Elisabetta? Non la perdono" Nonostante siano passati ben quattro anni dalla fine della loro amicizia, Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis sono più distanti che mai. In questo periodo le due donne non hanno mai svelato il motivo dell'allontanamento, anche se da alcune dichiarazioni rilasciate dalla Corvaglia pare che l'ex amica le abbia fatto un torto imperdonabile. "Non voglio parlare di lei. Dico solo che non c'entrano gli uomini ma solo perché su questo tema ho letto di tutto. Non ho visto lui che bacia lei, che bacia lei, che bacia me eccetera eccetera", ha rivelato al "Messaggero"

Il divorzio da Stef Burns: "Mi sono difesa come un leone " In questi quattro anni, nonostante il risentimento, Maddalena non ha mai parlato male dell'ex amica e l'ha sempre tutelata dal gossip. In passato, infatti, si era spifferato che l'ex velina mora avesse avuto un flirt con il chitarrista Stef Burns (da cui la Corvaglia ha divorziato nel 2017) e che fosse stato proprio questo ad allontanare le due donne nel 2020. Dopo la fine del matrimonio e dell'amicizia, Maddalena ha ricostruito la sua vita anche se il divorzio da Burns (padre di sua figlia Jamie) non è stato una passeggiata. "Io e il mio avvocato ci siamo fatti sentire. Pensare che ho scelto di fare tutto lì (negli Stati Uniti ndr.) per evitare l’onda mediatica e proteggere mia figlia, con il senno di poi avrei fatto meglio a sbrigare la pratica in Italia. Ho rischiato di subire scelte che poi sarebbero ricadute su mia figlia e ho reagito a modo mio, come un leone. Mi sono difesa molto bene, anche se a volte l'avrei strozzato. È stato allucinante, lui e la sua avvocatessa pensavano di impormi cose da pazzi, non dico altro".

Il motivo del divorzio da Stef Burns Sulle ragioni della fine del matrimonio Maddalena ha sempre mantenuto il massimo riserbo, ma anche il questo caso non ci sarebbero terze persone di mezzo: "Non si è trattato di un tradimento, una cosa molto più delicata ma non posso aggiungere altro. Siamo come il giorno e la notte, quindi di fronte a un evento forte abbiamo avuto reazioni diverse. Mettiamola così: io ho interpretato la sua come una mancanza di attenzione e amore, lui ha percepito la mia troppo forte e intensa. Di lì in poi è andata sempre peggio".