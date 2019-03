Non migliorano le condizioni di Luke Perry, l'attore che ha avuto un ictus nella sua casa a Los Angeles. Per i medici, le sue condizioni, riporta il sito Tmz, sono "devastanti". "Non ci sono parole per raccontare la mia sofferenza. Preghiamo tutti perché ti riprenda al più presto". Sono linvece l drammatiche parole, su Instagram, di Ziering, lo Steve della serie Beverly Hills 90210, che ha postato una vecchia foto abbracciato al collega e amico Perry.