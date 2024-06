Tragedia sfiorata per Lucio Presta, agente di molti Vip del mondo dello spettacolo e marito di Paola Perego, che è quasi rimasto schiacciato dal suo trattore. Secondo "Novella 2000" l'uomo si è ribaltato con il mezzo agricolo che stava guidando in una delle sue terre a Sabina, nel Lazio. Presta si è salvato per miracolo, cavandosela con danni non seri e non irreversibili.