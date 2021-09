"Love is in the Air", le trame della settimana 

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.30. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal dal 27 settembre all'1 ottobre.

A due mesi dall’incidente che ha coinvolto Serkan, nessuno sa niente di lui. Eda gestisce lo studio Art Life e nel frattempo continua le ricerche per trovare Serkan, perché è convinta che sia ancora vivo.

Serkan torna allo studio mano nella mano con Selin, che spiega a tutti come sono andate le cose: il ragazzo, in seguito all’incidente, ha perso la memoria perciò non si ricorda di Eda. A questo punto Eda non si dà per vinta e decide di ricominciare da zero per risvegliare l’amore che Serkan provava nei suoi confronti.

Infine Engin, ascoltando per caso una conversazione di Piril al telefono con un’amica, crede che sia incinta ma in realtà sta parlando di una gatta che sta per partorire e quindi vorrebbe adottare un gattino.