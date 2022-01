"Love is in the Air", le trame della settimana dal 17 al 21 gennaio

"Love is in the Air" è su Canale 5 tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. Qui sotto tutte le anticipazioni sugli episodi dal 17 al 21 gennaio.

Burak vede Eda insieme a Serkan e così, preso dallo sconforto, si ubriaca. In riva al mare, Melo gli si avvicina e lui la bacia, ma per il troppo alcol, Burak si addormenta.

Nel frattempo, Aydan e Ayfer si contendono Kiraz e fanno a gara per viziarla provocando il

disappunto dei genitori.

Serkan si trasferisce da Eda e si cimenta nell’educazione di Kiraz, sollevando spesso le proteste di Eda perché non d’accordo con i suoi insegnamenti.

Infinte, Deniz, licenzia Kerem e così Eda decide di abbandonare il lavoro a sua volta. A questo punto, Serkan, sposta il suo ufficio da Eda, ma lei non si trova d’accordo.