Lorenzo Berlusconi nuovo campione ligure di boxe contatto leggero per la gioia di papà Pier Silvio

E al quotidiano ligure l'amministratore delegato di Mediaset ha rilasciato alcune battute: "Gli sport da combattimento vanno tenuti in alta considerazione perché sono veicoli di valori importanti come sacrificio e umiltà. Se fatti nella maniera giusta sono tra gli sport più formativi". Lorenzo è tesserato per la palestra di Rapallo "Area Bastarda". All'evento sportivo hanno partecipato 170 atleti di kickboxing, boxe, muay thai e k1, sono state messe in palio 30 cinture. E quella di campione ligure per la categoria boxe contatto leggero è stata assegnata proprio a Lorenzo, con grande gioia di papà Pier Silvio: "Sono felice che mio figlio Lorenzo si dedichi alla boxe con grande impegno".