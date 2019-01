Lorella Cuccarini risponde a Heather Parisi: "Twitta da pardisi fiscali"

Non si è fatta attendere la risposta social di Lorella Cuccarini , dopo che la collega e rivale Heather Parisi l'aveva definita una " ballerina sovranista " , in merito alle dichiarazioni della Cuccarini sull'immigrazione. "Come mai una persona che ha lasciato l'Italia continua ad occuparsi, twittando da paradisi ‬fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse?" si chiede Lorella.

L'ATTACCO SOCIAL DELLA PARISI - Le due prime donne della tv non si sono mai risparmiate frecciatine in questi anni. Ad accendere la miccia questa volta una recente intervista della Cuccarini che ha definito "sacrosanto" il blocco dei flussi migratori. Dichiarazioni forti che hanno suscitato polemiche sul web e le hanno valso il titolo di "ballerina sovranista". Tra i diversi attacchi non poteva mancare quello della "nemica amatissima": "Da oggi anche ballerine sovraniste. O forse no, solo sovraniste".



LA RISPOSTA DELLA CUCCARINI - A stretto giro è arrivata, sempre via social, la replica della Cuccarini. Prima l'ha punzecchiata per il fatto di aver utilizzato il suggeritore per il loro ultimo programma insieme e poi è passata al contrattacco: "Come mai una persona che da molto tempo ha lasciato l’Italia – per motivi che io non ricordo, ma forse qualcun altro si – continua ad occuparsi, twittando da paradisi ‬fiscali, di questioni che dovrebbero riguardare chi in Italia vive, lavora e paga le tasse? Ah saperlo...". Ora la palla passa a Heather: risponderà alla rivale o lascerà che la polemica si spenga?